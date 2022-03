Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Ladendiebstahl - Täter gesucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 29.03.2022 gegen 13:00 Uhr kam es, in einem Einkaufsmarkt in der Weinstraße Süd in Bad Dürkheim, zu einem Ladendiebstahl. Der bislang unbekannte Täter steckte eine Creme im Wert von 80 Euro ein und verließ den Markt ohne zu bezahlen. Er konnte noch vom Personal gesichtet aber nicht mehr aufgehalten werden. Der männliche Täter war ca. 30 Jahre alt und hatte sehr kurze Haare. Er trug einen schwarzen Mantel und eine schwarze Sonnenbrille. Die unverzüglich eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen negativ. Die Polizei Bad Dürkheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

