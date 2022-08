Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: versuchter Einbruch mit einem gelben Schraubenzieher

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es zu einem versuchten Einbruch in der Mainzer Straße. Die Tat wurde von der Videoüberwachung des Hauses aufgezeichnet. Um 2:40 Uhr hebelten zwei maskierte Täter die Hauseingangstür mit einem gelben Schraubenzieher auf und gelangten so in das Haus. Die Eindringlinge konnten jedoch keine Beute finden und verließen das Haus kurze Zeit später wieder durch die Haustür. Danach flüchteten sie zu Fuß in den Benzinoring in Laufrichtung des Gersweilerweg. Von den Tätern liegt folgende Beschreibung vor: Beide waren männlich, 1,65 - 1,70 Meter groß und von kräftiger Statur. Beide hatten eine helle Hautfarbe und einer der beiden trug eine Glatze.

Zeugen, die Angaben zu den beiden gesuchten Personen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 zu melden. |clm

