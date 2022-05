Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Wohnungseinbruch in der Kirchstraße

Geseke (ots)

Am Sonntag (22. Mai 2022) zwischen 14 Uhr und 22 Uhr wurde in eine Wohnung in der Kirchstraße eingebrochen. Die Polizei stellte Hebelspuren an einer Terrassentür fest. Nach ersten Erkenntnissen zählt ein kleiner Tresor, in dem sich ein Handy und Spiele eine Playstation befanden, zur Beute. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 entgegen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell