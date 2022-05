Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee-Echtrop - Unfall

Möhnesee (ots)

Am Freitag, gegen 07:35 Uhr, ist es auf dem Haarweg an der Abzweigung zur Straße "Auf der Alm" zu einem Unfall gekommen. Eine 33-jährige Frau aus Möhnesee fuhr mit ihrem Audi auf der B 516 in Richtung Niederbergheim. Beim Abbiegen auf die Straße "Auf der Alm" übersah sie den ihr entgegenkommenden Ford einer 61-jährigen Warsteinerin, die auf dem Haarweg in Richtung Körbecke unterwegs war. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die 33-Jährige wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 15000 Euro geschätzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die B 516 an dieser Stelle komplett gesperrt werden. (wo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell