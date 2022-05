Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Mist

Bild-Infos

Download

Möhnesee (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes staunten am Donnerstagnachmittag nicht schlecht. Auf dem Haarweg stoppten sie ein landwirtschaftliches Gespann. Der nicht korrekt angemeldete Anhänger hatte keine Heckklappe und war mit Mist beladen und das sehr hoch. Der nicht sehr appetitliche Mount Everest aus Viehhinterlassenschaften und Stroh war am höchsten Punkt mehr als 1,50 Meter höher als die Ladewand des Anhängers. Durch die offene Heckklappe hatte das Gefährt auch schon Teile der Ladung verloren. Ein Motorradfahrer war darauf ausgerutscht und konnte einen Sturz gerade noch vermeiden. Der 58-jährige Fahrer des Gespanns erläuterte, dass es mit dem Anhänger auch nur noch einmal zur Biogasanlage gehen sollte. Es war schließlich auch nicht viel Verkehr. Das Wort Ladungssicherung war für den Fahrer offensichtlich ein Fremdwort. Was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige ist, weiß er jetzt auf jeden Fall. Die Weiterfahrt mit dem so beladenen Anhänger wurde ihm untersagt. Auch in Zeiten von Energieknappheit ist die Verkehrssicherheit immer ein Anliegen der Polizei. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell