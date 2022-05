POL-SO: Lippetal-Lippborg - Leiche entdeckt

Soest (ots) - Am Donnerstag, um 11:50 Uhr, kam es am Kreisverkehr nahe des Bahnhofs zu einem Unfall. Ein 77-jähriger Radfahrer aus Soest war mit seinem Rad auf der Brüder-Walburger-Wallstraße unterwegs. Beim Einfahren in den Kreisverkehr touchierte er mit seinem Vorderrad eine Bordsteinkante. Dabei verlor er die Gewalt über das Zweirad und stürzte. Er musste leichtverletzt in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung ...

