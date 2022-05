POL-SO: Soest - Unfall im Kreisverkehr

Lippstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, kam es in einem Verbrauchermarkt an der Erwitter Straße zum Diebstahl einer Handtasche. Eine 74-jährige Frau aus Lippstadt hatte ihre Tasche im Korb ihres Rollators abgelegt. Am Ende des Einkaufs bemerkte sie, dass diese nicht mehr da war. In der Tasche befanden sich Papiere, eine EC-Karte, Bargeld und ihr Handy. Eine Handtasche mit Wertgegenständen in einem Rollator oder ...

