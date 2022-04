POL-GT: Pedelecfahrer nach Pkw-Kollision schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit drei Wochen (seit 08.04.) kommt es in Rheda und in Wiedenbrück vermehrt zu Diebstählen auf Friedhöfen. Die Täter waren auf den Friedhöfen in Rheda an der Fürst-Bentheim Straße und an der Straße auf der Schulenburg, sowie in Wiedenbrück auf dem Friedhof am ...

mehr