Polizei Gütersloh

POL-GT: Telefonbetrug durch Messenger-Dienst - Die Polizei warnt!

Gütersloh (ots)

Kreis Gütersloh (MK) - Listige Betrüger waren im Kreisgebiet mit einer neuen Variante des Telefonbetrugs erfolgreich. Mit Nachrichten über einen Messenger-Dienst hatten sich die Täter am Mittwoch (27.04.) an eine 63-jährige Frau gewandt. Die Masche: Die vermeintliche Tochter schrieb, dass sie sich mit einer anderen Mobilnummer an ihre Mutter gewandt hatte, weil sie kurzfristig und dringend Geld benötige. In der Folge und nach einigen Nachrichten hatte die Betrogene einen vierstelligen Eurobetrag überwiesen.

Die Polizei warnt! Überweisen Sie niemals Geld, wenn Sie von einem angeblichen Angehörigen auf diese Weise angeschrieben werden. Antworten Sie auf diese Nachrichten nicht. Kontaktieren Sie die Person stattdessen unter der Ihnen bekannten Telefonnummer. Ihr Geld sehen Sie ansonsten nie wieder. Warnen Sie Verwandte, Nachbarn und Freunde!

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell