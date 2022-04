POL-GT: Zwei Zigarettenautomaten in Benteler aufgebrochen - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots) - Kreis Gütersloh (FK) - Nach zwei Jahren Pandemie freuen sich viele Menschen im Kreis Gütersloh auf einen geselligen Ausflug am Maifeiertag. Fast schon traditionell kommt es dabei in Gütersloh an den Dalkeauen zu größeren Ansammlungen Jugendlicher. Immer wieder kam es dabei nicht nur zu erheblichen Verschmutzungen der Grünflächen, sondern auch, ...

mehr