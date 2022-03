Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Goch - Handtaschenraub

Die Polizei sucht Zeugen

Goch (ots)

Am Donnerstag (3. März 2022) gegen 15.25 Uhr ging eine 55-jährige Frau aus Goch vom Rathaus kommend in Richtung Steinstraße, als ihr ein vorbeifahrender Radfahrer die Handtasche entriss. Dadurch stürzte die Gocherin und verletzte sich leicht. Der Unbekannte bog mit der Beute nach rechts auf die Steinstraße ab und fuhr entgegen der Einbahnstraße mit dem Rad in Richtung Markt. Er trug eine schwarze Jacke mit Streifen im Schulterbereich in neongelb. Zeugenhinweise zum Radfahrer oder zu anderen verdächtigen Beobachtungen zu diesem Raub bitte an die Kripo Goch unter Telefon 02823 1080. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell