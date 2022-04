Polizei Gütersloh

POL-GT: Bronzevasen von Friedhöfen in Rheda und Wiedenbrück gestohlen - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Seit drei Wochen (seit 08.04.) kommt es in Rheda und in Wiedenbrück vermehrt zu Diebstählen auf Friedhöfen.

Die Täter waren auf den Friedhöfen in Rheda an der Fürst-Bentheim Straße und an der Straße auf der Schulenburg, sowie in Wiedenbrück auf dem Friedhof am Friedhofsweg aktiv. Überwiegend entwendeten die Unbekannten Bronzevasen von den Grabstätten. In Einzelfällen nahmen sie andere metallische Gegenstände, wie z.B. Laternen an sich.

Bislang sind der Polizei im Kreis Gütersloh 35 Taten aus dem Tatzeitraum gemeldet worden.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Diebstählen machen? Die Täter waren vorzugsweise an den Wochenenden, bzw. in den Nächten vor Feiertagen unterwegs. Es ist wahrscheinlich, dass die Diebe mit einem größeren Transportbehältnis auf Beutezug gehen. Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell