Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 06.03.2022

Delmenhorst (ots)

1.Pkw unter Alkoholeinfluss geführt - Harpstedt

Beamte der Polizei Wildeshausen kontrollierten am Samstag, 05.03.2022, gegen 11:55 Uhr einen Pkw auf der Burgstraße. Während der Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 52-jährige Fahrzeugführer aus Harpstedt alkoholisiert war. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Alkoholbeeinflussung von 1,31 Promille. Im Anschluss wurde dem Fahrzeugführer für das gegen ihn eingeleitete Strafverfahren von einem Arzt Blut entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

2. Verkehrsunfall mit leichtverletztem Kind - Hude

Am Samstag, 05.03.2022, gegen 13:20 Uhr befuhr eine 45-Jährige aus Hude mit ihrem Pkw die Hohe Straße in Richtung Heinrich-Dreyer-Straße. Im Einmündungsbereich zur Schützenstraße querte ein 12-jähriges Kind auf seinem Fahrrad trotz Rotlicht zeigender Lichtzeichenanlage die Fahrbahn. Es kam zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Fahrrad. Das Kind wurde dadurch zum Glück nur leicht verletzt und vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Zum Ausschließen schwererer Verletzung wurde das Kind anschließend vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Am Pkw und dem Fahrrad entstand nur geringer Sachschaden. Der Schaden insgesamt wird auf ca. 1000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell