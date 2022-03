Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 05.03.2022

Delmenhorst (ots)

Autobahnpolizei Ahlhorn: A28/Hatten: Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Am 05.03.2022, gegen 00:30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der BAB 28 zwischen der Anschlussstelle Hatten und dem Autobahnkreuz Oldenburg-Ost. Ein 65-jähriger Oldenburger befuhr mit seinem Kleinwagen den Hauptfahrstreifen und fuhr auf den vorausfahrenden Kleinwagen eines 51-jährigen Oldenburgers auf, welcher daraufhin ins Schleudern geriet und in die Außenschutzplanke prallte. Die Fahrzeuge kamen schließlich quer auf der Fahrbahn zum Stillstand und blockierten diese. Es war dem Zufall zu verdanken, dass es in der Dunkelheit nicht zu Folgeunfällen mit anderen Fahrzeugen gekommen ist. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa EUR17.000,-. Ein kurzfristiger Rückstau führte zu leichten Verkehrsbehinderungen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Autobahnpolizei Ahlhorn: A28/Ganderkesee: SUV-Fahrer ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Am 04.03.2022, gegen 14:00 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der BAB 28 Richtung Bremen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle den 37-jährigen Fahrer eines Oberklasse-SUV aus Emden. Es wurde festgestellt, dass der in der Vergangenheit bereits wegen diverser Verkehrsdelikte auffällig gewordene Mann keine Fahrerlaubnis besitzt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel zur Unterbindung der Weiterfahrt sichergestellt.

Autobahnpolizei Ahlhorn: A1/Lohne: Unterwegs mit Kleintransporter trotz Fahrerlaubnissperre

Am 05.03.2022, gegen 08:30 Uhr, kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der BAB 1 Richtung Bremen den 34-jährigen Fahrer eines Kleintransporters. Statt einen Führerschein auszuhändigen, kann der Mann aus Glandorf nur ein Foto seiner Fahrerlaubnis auf seinem Smartphone vorzeigen. Bei der Überprüfung wurde aber festgestellt, dass dem Herrn bereits im Jahre 2019 die Fahrerlaubnis entzogen wurde und es sich bei dem abgelichteten Führerschein um eine Fälschung handeln dürfte. Gegen den 34-jährigen wurde nun ein Strafverfahren nicht nur wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, sondern auch wegen Verdachts der Urkundenfälschung eingeleitet.

Autobahnpolizei Ahlhorn: A1/Stuhr: LKW mit Überlänge stillgelegt

Am 05.03.2022, gegen 07:30 Uhr, fällt Beamten der Autobahnpolizei Ahlhorn auf der BAB 1 im Bereich des Autobahndreiecks Stuhr ein mit Trapezblechen beladener polnischer Sattelzug auf. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges konnte festgestellt werden, dass mit einer Gesamtlänge von 19,50 Metern die erlaubte maximale Länge von 16,50 Metern deutlich überschritten wurde. Transporte dieser Art erfordern eine Genehmigung, die der Fahrer nicht vorweisen konnte. Gegen den Fahrer wurde ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt und am Fahrzeug bis zur Herstellung des rechtskonformen Zustands eine mechanische Sperre angebracht.

