POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 06.03.2022

Delmenhorst (ots) - Am 05.03.2022, um 07.50 Uhr, kam es in einem Heizungskellerraum eines Mehrfamilienhauses (12 Parteien) in der Braker Straße in Delmenhorst aufgrund eines technischen Defektes der Ölheizung zu einer Rauchentwicklung. Einsatzkräfte der Feuerwehr Delmenhorst schalteten die Heizung aus und ...

mehr