Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Absperrmaterial gestohlen

Soest (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten bislang unbekannte Täter von einer Baustelle an der Straße Am Bohnenpfad jede Menge Absperrmaterial. An den Baugruben wurden etwa 30 Absperrgitter aus Kunststoff, 20 Fußbefestigungen, 15 Blinklampen und zwei Baustellenschilder entwendet. Um die zwei Meter langen Absperrgitter mitzunehmen, müssen die Täter ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten sich direkt an die Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu wenden. (lü)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell