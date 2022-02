Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Wiesenstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Am Samstag (19.02.) kam es an der Wiesenstraße zwischen 18.30 Uhr und 18.50 Uhr zu einer Schlägerei.

Zeugenangaben nach gerieten zwei Gruppen junger Menschen zunächst in eine verbale Auseinandersetzung. Diese endete in einer Schlägerei. Zwei Versmolder, ein 17-Jähriger und ein 20-Jähriger, erlitten dabei leichte Verletzungen. Der 20-Jährige wurde zunächst mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. Nach ambulanter Behandlung wurde er entlassen. Nach der Schlägerei flüchteten die Tatverdächtigen. Es soll sich in der Spitze um ca. 14 junge Männer gehandelt haben.

Es gibt vage Hinweise auf die Tatverdächtigen, welche durch entsprechende Zeugenangaben unterstützt werden könnten. Wer kann weitere Angaben machen? Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

