Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verkehrsunfallflucht mit Kinderfahrrad

Kaiserslautern (ots)

Am Montagmittag hat ein Unbekannter einen BMW beschädigt, der in der Bismarckstraße geparkt war. Der Besitzer stellte sein Auto um 12:30 Uhr ab. Als er um 13:30 Uhr zu seinem Wagen zurückkam, stellte er parallel-verlaufende Kratzer an der Fahrertür und dem Seitenschweller auf der linken Seite des Fahrzeuges fest. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Die Höhe des Schadens steht nicht fest. Aufgrund des Schadensbildes am Pkw könnte es sich bei dem anderen Fahrzeug möglicherweise um ein Kinderfahrrad handeln. Wer Angaben zum Unfallverursacher beziehungsweise zum Unfallhergang machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0631 369-2150 in Verbindung zu setzen. |clm

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell