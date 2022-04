Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht

Papenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter entsorgten Faserzementplatten auf einer landwirtschaftlichen Fläche in Papenburg, die über einen unbefestigten Weg zwischen der Oldenburger Straße und der Birkenallee erreicht werden kann. Die Faserzementplatten befanden sich auf Paletten in Transportsäcken.(siehe Foto) Festgestellt wurde die Ablage am 3. April. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/9260 zu melden.

