Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Ladendiebstahl

Neuss (ots)

Am Montagmittag (15.11.), gegen 12:00 Uhr, kam es in einem Kiosk an der Euskirchener Straße in Neuss zu einem Ladendiebstahl. Ein Mann hatte verschiedene Gegenstände entwendet und unter dem Vorwand, seine Bankkarte aus dem Auto holen zu müssen, den Kiosk verlassen, ohne zu bezahlen.

Der Verkäufer wurde stutzig und im gleichen Moment fiel ihm ein, dass ihm der Dieb bekannt vorkam, da er in einer anderen Filiale bereits eine ähnliche Tat begangen hatte. Unverzüglich sprach er den 58-jährigen Wohnsitzlosen an, der die Taten sofort gestand.

Die hinzugerufenen Polizisten stellten weiter fest, dass der Tatverdächtige bereits wegen verschiedener Delikte polizeilich bekannt ist und nahmen den Mann fest.

Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Kommissariat 12 der Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell