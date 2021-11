Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Dieb sucht in Autos nach Wertgegenständen

Neuss (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag (16.11.), gegen 1:30 Uhr, verständigte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Er hatte am Haselweg eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die in mindestens zwei Fällen in unverschlossenen Autos nach Wertgegenständen suchte. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenbesatzung den 22 Jahre alten, wohnsitzlosen Mann noch im Nahbereich antreffen. Bei seiner Durchsuchung wurden neben mutmaßlichem Diebesgut auch Hinweise auf Betäubungsmittelkonsum aufgefunden. Der polizeibekannte Mann, der in seiner Vernehmung keine Angaben zur Sache machte, muss sich nun in einem weiteren Strafverfahren verantworten.

Autodiebe haben es in der Regel auf im Auto befindliche Wertsachen (zum Beispiel Navigationsgeräte, Mobiltelefone beziehungsweise Bargeld oder Zahlungskarten) oder aber auf das Auto selbst abgesehen. Deshalb empfiehlt die Polizei, lassen Sie keine Wertsachen im Fahrzeug zurück, ziehen Sie beim Verlassen des Autos den Zündschlüssel ab und versperren Sie alle Fenster und Türen. Nutzen Sie nach Möglichkeit eine abschließbare Garage oder stellen Sie Ihr Fahrzeug zumindest an gut beleuchteten und belebten Straßen ab. Weitere Informationen erhalten Sie bei der Präventionsberatung der Polizei im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell