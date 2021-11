Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrradfahrer fordert eine Verletzte

Korschenbroich (ots)

Am Montag (15.11.), gegen 14:00 Uhr, fuhr ein 48-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit seinem Fiat von einer Grundstückseinfahrt aus auf die Straße "Am Bahnhof" in Korschenbroich ein. Nach ersten Erkenntnissen übersah er dabei eine auf der Straße befindliche, 67-jährige Korschenbroicherin mit ihrem Fahrrad, so dass beide kollidierten.

Die Radfahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt. Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Die weiteren Ermittlungen hat das Verkehrskommissariat übernommen.

