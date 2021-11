Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Opfer einer Verkehrsunfallflucht erleidet schwere Verletzungen - Polizei sucht Zeugen

Grevenbroich (ots)

Am Freitag (12.11.), gegen 10:20 Uhr, verständigte eine 38-jährige Grevenbroicherin die Polizei und schilderte, das Opfer einer Verkehrsunfallflucht geworden zu sein. Nach ihrer Aussage ereignete sich der Unfall morgens gegen 8 Uhr auf der Hauptdurchgangsstraße in Neubrück. Verkehrsteilnehmer, die die Straße aus Kapellen kommend in Richtung Hülchrath befahren, können derzeit als "Anlieger" bis zur dortigen Baustelle fahren, ab wo eine Sperrung besteht. In diesem Bereich gab die Anzeigenerstatterin an, die Fahrbahn überquert zu haben, als sie plötzlich von einem weißen Transporter erfasst wurde, der aufgrund der Baustellensperrung rückwärts setzte.

Bei dem Zusammenstoß erlitt die Frau schwere Verletzungen und verlor offenbar auch kurz das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kam, soll der weiße Transporter nicht mehr vor Ort gewesen sein.

Rettungskräfte brachten das Unfallopfer in ein Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat der Polizei nahm die Ermittlungen und die Suche nach dem beschriebenen Transporter sowie dessen Fahrer/in auf. Hinweise von Zeugen, werden unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen genommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell