Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Auto aufgebrochen - Wer kann Hinweise geben?

Korschenbroich (ots)

Am Freitag (12.11.), gegen 16:50 Uhr, stellte ein 53 Jahre alter Mann aus Niederkrüchten seinen weißen Mini Cooper am Parkplatz des Waldfriedhofes in Korschenbroich ab. Als der Mann gegen 17:15 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er, dass das Fenster der Beifahrerseite eingeschlagen war. Seine Bürotasche, die er auf dem Beifahrersitz zurückließ, wurde gestohlen.

Wer kann Hinweise geben? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Die Polizei empfiehlt, keine Wertsachen im Auto zurückzulassen, auch nicht für kurze Zeit. Oftmals reichen Dieben schon wenige Minuten aus, um gut sichtbare Gegenstände aus den Fahrzeugen zu stehlen. Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter www.polizei-beratung.de

