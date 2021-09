Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lindern OT Großenging - schwerer Verkehrsunfall

Am Dienstag, 14. September 2021, kam es um 07.50 Uhr auf der Linderner Straße (Kreisstraße K357) zu einem schweren Verkehrsunfall:

Ein 39-jähriger PKW-Fahrer aus Lindern befuhr zur genannten Zeit die K357 (Linderner Straße) in Fahrtrichtung Lastrup. Im Streckenverlauf geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer ihm entgegenkommenden Sattelzugmaschine (ohne Auflieger), welche von einem 58-jährigen tschechischen LKW-Fahrer geführt wurde. Durch die Kollision wurde der PKW-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er musste durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Lindern, welche mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, aus seinem Fahrzeugwrack geborgen werden. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen wurde er nach notärztlicher Versorgung mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. An seinem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 10.000,-- Euro). Der betroffene LKW-Fahrer wurde leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. An der verunfallten Sattelzugmaschine entstand ebenfalls wirtschaftlicher Totalschaden (ca. 90.000,-- Euro). Durch den Unfall waren u.a. die Dieseltanks der Zugmaschine gerissen, sodass Kraftstoff auf die Fahrbahn auslief. Der noch in den Tanks verbliebene Kraftstoff wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löningen abgepumpt, welche mit einem Fahrzeug und sechs Kameraden vor Ort war. Die K357 wird für die Dauer der Reinigungs- und Bergungsarbeiten noch bis ca. 12.30 Uhr voll gesperrt bleiben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell