POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Nach Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Petersberg. Ein brauner VW Golf Plus wurde am Dienstag (03.05.) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Zur Tatzeit - zwischen 9 Uhr und 12 Uhr - war das Auto im Ortsteil Untergötzenhof ordnungsgemäß in der Hofeinfahrt eines Privatgrundstücks abgeparkt gewesen. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 600 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Fulda unter Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht

Wildeck-Obersuhl. Am Dienstag (03.05.), in der Zeit zwischen 12 Uhr und 19 Uhr, parkte ein Gerstunger Pkw-Fahrer seinen grauen Seat-Ibiza ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand auf einer dafür vorgesehenen Parkfläche. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte vermutlich im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fahrzeugs und verursachte dadurch Schaden von circa 500 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Unfall beim Abbiegen - Ein Leichtverletzter

Rotenburg. Ein 15-jähriger Rotenburger fuhr am Dienstagnachmittag (03.05.), gegen 16.20 Uhr, mit seinem Kleinkraftrad (Roller) hinter einem Lkw die Borgasse in aufsteigender Richtung entlang. Eine 36-jährige BMW-Fahrerin aus Ronshausen fuhr zeitgleich in die entgegengesetzte Richtung. In Höhe eines dortigen Krankenhauses wollte der Roller-Fahrer nach links in die Straße "Am unteren Höberück" abbiegen. Hierbei kollidierte er mit der vorfahrtsberechtigten BMW-Fahrerin. Der 15-jährige Rotenburger wurde leichtverletzt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 4.000 Euro.

Beim Abbiegen von der Fahrbahn abgekommen - Eine Person leicht verletzt

Lauterbach. Am Dienstag (03.05.), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 36-jährige Fahrerin aus Büdingen mit ihrem Honda Jazz die Bahnhofstraße von Schlitz kommend und wollte nach links auf die Fuldaer Straße abbiegen. Aus bisher unbekannter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte sie gegen zwei Metallpoller eines Fahrzeughandels und einen dort abgestellten Pkw. Dieser wurde wiederum gegen ein weiteres Auto geschoben. Die Fahrerin des Honda verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 17.500 Euro.

