POL-OH: Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Osthessen

Vogelsbergkreis (ots)

Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Zeugen gesucht

Lauterbach. Den Lack von insgesamt sieben Fahrzeugen zerkratzten Unbekannte am Dienstag (05.04.) in der Hainigstraße und verursachten hierdurch Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Einem Anwohner fiel im Tatzeitraum eine männliche Person, circa 20 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, von kräftiger Statur und mit schwarzer Kleidung auf, welche sich zunächst fußläufig in der Straße aufhielt und anschließend in Richtung Rudloser Weg gelaufen sei. Ob dieser Mann in Zusammenhang mit den Taten steht, ist bislang nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

