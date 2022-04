Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, Osterhasen gerettet

Steinfurt (ots)

In der Nacht von Freitag (15.04.) auf Samstag (16.04.) hatten Unbekannte vom Kreisverkehr an der Ochtruper Straße zwei Osterhasen entwendet. Die beiden etwa 1,40 Meter hohen Deko-Hasen waren mit Stahlseilen gesichert, die durchtrennt wurden. Aufmerksame Bürger meldeten sich bei dem Besitzer der Hasen, weil sie diese auf Fotos in den sozialen Medien erkannt hatten. Zusammen mit den beiden Osterhasen posierten Jugendliche auf den Fotos. Daraufhin informierte der Besitzer die Polizei. Die anschließenden Ermittlungen führten bereits einige Stunden später zu den Tätern. Die beiden Osterhasen konnten so seinem Besitzer wieder übergeben werden.

Polizei Steinfurt