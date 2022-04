Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch in Einfamilienhaus

Rheine (ots)

Am Donnerstagnachmittag (14.04.2022) ist in ein Einfamilienhaus am Franz-Darpe-Weg eingebrochen worden. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich Unbekannte zwischen 17.30 Uhr und 19.15 Uhr durch Aufhebeln einer Stahltür zunächst Zutritt zum Garten. In das Wohnhaus gelangten die Täter, indem sie dann eine Terrassentür aufhebelten. Innerhalb des Wohnhauses wurden zahlreiche Zimmer durchsucht und Schranktüren sowie Schubladen geöffnet. Die Einbrecher erbeuteten einen vierstelligen Bargeldbetrag. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen im Tatzeitraum etwas aufgefallen ist, werden um Hinweise an die Polizeiwache Rheine gebeten, Telefonnummer 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell