POL-ST: Lienen, Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Lienen (ots)

Bei der Kollision eines Autos mit einem Motorrad am Dienstag (19.04.22) gegen 17.30 Uhr in Kattenvenne ist der Kradfahrer schwer verletzt worden. Ein 30-jähriger Autofahrer aus Lienen fuhr zunächst mit seinem Hyundai auf der Schweger Straße vom Glandorfer Damm kommend in Richtung Kattenvenne. An der Kreuzung Schweger Straße/Lienener Straße wollte er nach links abbiegen. Dabei übersah er ersten Erkenntnissen zufolge einen 45-jährigen Mann aus Lienen, der mit seiner Honda aus Richtung Lienener Straße kam und in Richtung Glandorfer Damm fuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Der Honda-Fahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden. Der Autofahrer sowie seine Beifahrerin blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 7.000 Euro.

