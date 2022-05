Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Farbschmierereien - Einbruch in Schule

Fulda (ots)

Farbschmierereien

Fulda. Unbekannte Täter beschmierten in der Nacht auf Dienstag (03.05.) verschiedene Objekte auf dem Gelände einer Schule in der Werner-Schmid-Straße im Stadtteil Neuenberg mit Hakenkreuzen. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Einbruch in Schule

Hünfeld. In der Nacht auf Dienstag (03.05.) brachen Unbekannte in das Verwaltungsgebäude einer Schule in der Jahnstraße ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume und flüchteten im Anschluss - nach derzeitigen Erkenntnissen - ohne Diebesgut. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell