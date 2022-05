Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Versuchter Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bad Hersfeld. In ein Mehrfamilienhaus in der Lutherstraße versuchten Unbekannte in der Nacht zu Dienstag (03.05.) einzubrechen. Die Täter näherten sich einer rückwärtig gelegenen Tür des Gebäudes und hebelten an mehreren Stellen. Hierdurch verursachten sie Sachschaden von rund 200 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Sandra Hanke, Pressesprecherin

