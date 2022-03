Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Kupferdiebstahl in Ückendorf - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Unbekannte Täter haben von einem ehemaligen Firmengelände in Ückendorf rund zwei Tonnen Kupfer entwendet. Am Donnerstagnachmittag, 24. März 2022, stellte ein für das Gelände zuständiger 53 Jahre alter Gelsenkirchener den Diebstahl fest. Bei seiner Ankunft vor Ort bemerkte der Mann, dass die Toreinfahrt offen steht und der elektrische Motor des Zufahrtstores beschädigt war. Es stellte sich heraus, dass aus zwei Trafos zum Teil komplett das Kupfer entwendet worden war.

Die Polizei sucht Zeugen, die etwas Auffälliges zwischen Mittwoch, 23. März 2022, 17 Uhr, und Donnerstag, 24. März 2022, 15.40 Uhr, an der Bergmannstraße in Ückendorf, zwischen den Straßen "Am Luftschacht" und Möckernstraße, beobachtet haben. Hinweise bitte telefonisch an das Kriminalkommissariat 21 unter der 0209 365 8112 oder an die Kriminalwache unter der 0209 365 8240.

