POL-GE: Folgemeldung zu "Verletzter nach Verkehrsunfall - Straße mehrere Stunden gesperrt" - Zeugen gesucht

Gelsenkirchen (ots) - Am Mittwoch, 17. November 2021, haben zwei bislang unbekannte Männer versucht, in ein Haus an der Erlestraße in Buer einzubrechen. Hierzu begaben sie sich mehrfach in der Zeit zwischen 14.15 Uhr und 15.37 Uhr in den dahinterliegenden Garten. Beim Versuch, die Terrassentür mit einer Brechstange aufzuhebeln, lösten sie die Alarmanlage des Hauses ...

