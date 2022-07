Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 26.07.2022.

Peine (ots)

Kinderspielplatz wurde beschädigt.

Peine, Jägerstraße, 24.07.2022, 22:00 Uhr-25.07.2022, 08:00 Uhr.

Unbekannte Täter hatten auf einem Spielplatz eine Kindersitzgarnitur beschädigt und hierdurch einen geringen Sachschaden verursacht. Dennoch erhofft sich die Polizei Peine trotz geringer Schadenshöhe Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171/999-0.

Täter zerstachen mehrere Fahrzeugreifen.

Peine, Rosenthal, Im Knicke, 24.07.2022, 18:00 Uhr-25.07.2022, 11:00 Uhr.

In mindestens drei Fällen hatten unbekannte Täter Fahrzeugreifen zerstochen und hierdurch einen Schaden von mehreren hundert Euro verursacht.

In gleichen Tatzeitraum hatten die Täter an einem in der Hildesheimer Straße abgestellten Pkw BMW den Lack auf einer Länge von ca. zwei Metern zerkratzt und hierbei einen Schaden von mindestens 500 Euro verursacht.

Weitere beschädigte Reifen konnten drei Halter von Fahrzeugen in Schwicheldt im Birkenweg feststellen. Auch hier entstand ein Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171/999-0.

Pkw geriet in Vollbrand.

Peine, Kirchhofstraße, 26.07.2022, 04:00 Uhr.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet ein im öffentlichen Verkehrsraum abgestellter BMW in Vollbrand und wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Zur Brandursache können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei stellte den Pkw sicher und wird eine Spurensuche durchführen. Eine Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden. Die Polizei Peine bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 05171/999-0.

Illegale Müllentsorgung durch Abstellen von Altöl.

Edemissen, Am Mühlenberg, Wertstoffinsel ggü. einer Schule, 20.07.2022, 16:00 Uhr.

Ein Zeuge hatte die Polizei auf eine illegale Müllentsorgung aufmerksam gemacht. Durch den oder die Täter wurden mehrere Kanister mit annähernd 20 Liter Altöl im Bereich der Wertstoffinsel abgestellt. Die Polizei stellte das Öl sicher und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 05171/999-0 bei den Beamten der Polizei Peine zu melden.

