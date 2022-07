POL-RZ: Zeugen nach Trunkenheitsfahrt gesucht

Ratzeburg (ots) - 01. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 30.06.2022 - Ahrensburg Gestern (30.06.2022) ist es tagsüber im Feldkirchenring in Ahrensburg zu versuchten Einbrüchen in zwei Endreihenhäuser gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei Endreihenhäusern in der Straße Feldkirchenring zu ...

