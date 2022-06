Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verursacherin eines Parkremplers flüchtet

Weitere Zeugen gesucht

Marklohe (ots)

(opp) Eine Zeugin teilte einer Kundin eines Verbrauchermarktes an der Straße "Lemker Nordfeld" am Freitagmittag, 24.06.2022, mit, dass sie gegen 14:30 Uhr beobachtet hätte, wie ein dunkler Kombi beim Rückwärtsfahren gegen den schwarzen Mercedes der Kundin geprallt sei. Eine ungefähr 40-jährige Fahrzeugführerin mit blonden Haaren und ein 20-25jähriger Mann seien daraufhin ausgestiegen und hätten sich die Beschädigungen am vorderen Stoßfänger des Mercedes angeschaut. Ohne sich dann aber weiter um den Vorfall zu kümmern, seien beide dann wieder eingestiegen und davongefahren. Die Kundin habe daraufhin den Vorfall bei der Polizei zur Anzeige gebracht, welche nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort Ermittlungen durchführen. Der Sachschaden an dem Mercedes wird von den Polizeibeamten auf ungefähr 800,- Euro geschätzt. Zeug*innen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05021/92406-0 in der Polizeistation Marklohe zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell