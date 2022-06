Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wem gehört dieses MTB?

Bild-Infos

Download

Menden (ots)

Die Polizei hat es am Dienstag vor einer Woche (31. Mai) nach einem versuchten Automatendiebstahl sichergestellt. Der Mann, der mit dem Rad unterwegs war, sagte, er habe es am Bahnhof in Bösperde "mitgenommen". Leider hat sich der rechtmäßige Eigentümer nicht bei der Polizei gemeldet. Möglicherweise wurde das Fahrrad samt angehängtem Zahlenschloss auch an einem ganz anderen Ort gestohlen. Der rechtmäßige Eigentümer kann sich bei der Polizei in Menden unter Telefon 9099- 6134 melden. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell