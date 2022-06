POL-MK: Verkehrskontrolle eskaliert: 19-Jähriger attackiert Polizisten

Lüdenscheid (ots) - Ein zwischen Montagnachmittag, 15:00 Uhr und Dienstagmorgen, 06:00 Uhr auf einer Parkfläche an der Schillerstraße parkender Mazda MX-5 wurde durch einen unbekannten Täter beschädigt. Der Halter stellte am Morgen eine Delle am linken Heckkotflügel fest. Zudem war ein Teilabdruck eines Schuhprofils zu erkennen. Hinweise auf den Täter liegen derzeit nicht vor. (schl) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei ...

