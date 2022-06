POL-NI: Lindhorst: Verkehrsunfall: Fahrzeugführer übersieht Motorradfahrer beim Abbiegen

Rinteln OT Exten (ots) - (jwp) Am Mittwoch ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Exten. Ein 19-jähriger Rintelner stellte seinen Pkw VW Golf II gegen 08:00 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Meierstraße ab. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es beschädigt worden ist. Der Kotflügel und das Fahrwerk vorne an der Fahrerseite waren beschädigt worden. Der ...

