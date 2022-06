Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht im Rintelner Ortsteil Exten

Rinteln OT Exten (ots)

(jwp) Am Mittwoch ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in Exten. Ein 19-jähriger Rintelner stellte seinen Pkw VW Golf II gegen 08:00 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Meierstraße ab. Als er gegen 15:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er feststellen, dass es beschädigt worden ist. Der Kotflügel und das Fahrwerk vorne an der Fahrerseite waren beschädigt worden. Der Verursacher wartete nicht vor Ort und hatte auch keine Nachricht hinterlassen. Die Polizei Rinteln ermittelt nun wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang und zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Rinteln (05751/9545-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell