Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuchen

Ratzeburg (ots)

01. Juli 2022 | Kreis Stormarn - 30.06.2022 - Ahrensburg

Gestern (30.06.2022) ist es tagsüber im Feldkirchenring in Ahrensburg zu versuchten Einbrüchen in zwei Endreihenhäuser gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr, machten sich Unbekannte an zwei Endreihenhäusern in der Straße Feldkirchenring zu schaffen. Sie versuchten durch gewaltsames Öffnen der Terrassentüren und weiterer Fenster in die Objekte einzudringen, was nur in einem Fall gelang. Beute machten die Täter keine, richteten aber einen Sachschaden von etwa 2000 Euro an.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer hat im Bereich der Tatorte, möglicherweise auch auf einem angrenzenden Wanderweg "Sieker Lohweg" (dieser führt entlang des Ostringes weiter in Richtung Großhansdorf) verdächtige Personen oder auch Fahrzeuge wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

