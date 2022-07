POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Dienstag, 26. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Einbruch in Kfz-Werkstatt Samstag, 23.07.2022, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 24.07.2022, 09:30 Uhr Unbekannte Täter gelangten zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh nach Einschlagen einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Heinrich-Eberhardt-Straße in Wolfenbüttel. Hier durchwühlten der oder die Täter ...

