Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 25. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Samstag, 23.07.2022, 14:00 Uhr, bis Sonntag, 24.07.2022, 09:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten zwischen Samstagmittag und Sonntagfrüh nach Einschlagen einer Fensterscheibe in die Räumlichkeiten einer Kfz-Werkstatt in der Heinrich-Eberhardt-Straße in Wolfenbüttel. Hier durchwühlten der oder die Täter die Büroräumlichkeiten offensichtlich nach Wertvollem. Ob etwas entwendet worden ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden, der Schaden am Fenster wird auf zirka 400 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfall, Fahrer unter Betäubungsmitteleinfluss

Sonntag, 24.07.2022, gegen 20:40 Uhr

Am Sonntagabend ereignete sich auf der Kreisstraße 11, zwischen den Ortschaften Sambleben und Eitzum, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Auto aus bislang ungeklärter Ursachen ins Schleudern geraten und im Anschluss in den Seitengraben geraten war. Bei der Unfall Aufnahme stellten die Beamten fest, dass der 40-jährige Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Ein Vortest bestätigte dieses Verdacht, eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein sichergestellt und entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. Am Auto entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro, es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell