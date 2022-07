POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. Juli 2022:

Polizei Salzgitter

Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 24. Juli 2022:

Wolfenbüttel (ots)

Führerschein eines 98-jährigen Autofahrers beschlagnahmt

Wolfenbüttel. Seine vermutlich altersbedingte Fahruntauglichkeit führt bei einem 98-jährigen Wolfenbütteler noch zu einem juristischen Nachspiel. Der Senior war am gestrigen Samstag, gegen 12 Uhr, mit seinem Ford Kuga entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung in den Kreisverkehr auf der Leipziger Straße eingefahren. Doch es kam noch schlimmer. Anscheinend hatte der Geisterfahrer seinen Fehler noch nicht einmal bemerkt und fuhr beim Verlassen des Kreisverkehrs auf der Ludwig-Richter-Straße erneut auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer habe laut Zeugenaussagen einen Frontalzusammenstoß nur noch durch eine Vollbremsung verhindern können. Aufgrund der geistesgegenwärtigen Reaktion anderer Verkehrsteilnehmer konnte ein Personen- bzw. Sachschaden vermieden werden. Die hinzugezogenen Polizeibeamten bekamen schnell den Eindruck, dass der betagte Mann geistig sowie körperlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, sicher ein Fahrzeug im Straßenverkehr zu steuern. Gegen den Senior wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Es wird gebeten, dass sich insbesondere der bzw. die Fahrzeugführer(in), welche(r) mit einer Vollbremsung den Frontalzusammenstoß verhindern konnte, mit der Polizei Wolfenbüttel in Verbindung setzt (Tel.: 05331/933-0).

