POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.07.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Wolfenbüttel: Diebstahl aus PKW Donnerstag, 21.07.2022 Am Donnerstagmittag entwendete ein bislang unbekannter Täter aus einem in der Straße Kleiner Zimmerhof abgestellten PKW eine hierin abgelegte Handtasche. Der oder die Täter gelangten vermutlich durch die geöffnete Seitenscheibe der Beifahrertür in den PKW. In der Handtasche befand sich ...

mehr