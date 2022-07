POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 22.07.2022.

Wolfenbüttel (ots) - Polizei Wolfenbüttel warnt vor falschen Handwerkern / Dachdeckern Derzeit häufen sich wieder Meldungen aus dem Stadt- und Kreisgebiet, das falsche Handwerker ihr Unwesen treiben. So ist eine Bewohnerin eines Hauses in der Straße Am Hopfengarten in Wolfenbüttel Opfer dieser Masche geworden. Am Freitag, 15.07.2022, gegen 13:15 Uhr, hätten zwei ...

