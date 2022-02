Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Beleidigung und Bedrohung endet in körperlicher Auseinandersetzung

Uslar (ots)

Volpriehausen, Albrechtstraße, Samstag, 12.02.2022, 00:10 Uhr

USLAR (Schm) - Am Samstag, den 12. Februar 2022, gegen 00:45 Uhr, wurde mitgeteilt, dass es zu einer Bedrohung, Beleidigung und Körperverletzung in der Albrechtstraße in Volpriehausen gekommen sei.

Der mutmaßlich alkoholisierte 41-jährige Beschuldigte beleidigt das 16-jährige Opfer und bedroht es mit dem Tode. Anschließend kommt es noch, seitens des Beschuldigten, zu einer körperlichen Auseinandersetzung mit dem Opfer.

Der aus Detmold stammende Beschuldigte war beim Eintreffen der Polizei bereits nicht mehr vor Ort. Gegen ihn wird ein Strafverfahren bzgl. der Beleidigung, Bedrohung und Körperverletzung eingeleitet.

