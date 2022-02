Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Streitigkeiten in Lindau enden in körperlicher Auseinandersetzung

Northeim (ots)

37191 Katlenburg-Lindau,

Sackstraße, Freitag, 11. Februar 2022, 14:30 Uhr,

Lindau (Gro)

Am Freitag, den 11. Februar 2022, gegen 14:30 Uhr, wurde mitgeteilt, dass sich zwei Personen auf einem Grundstück in der Sackstraße in Lindau in einer körperlichen Auseinandersetzung befinden. Die beiden Personen, ein 45-Jähriger und ein 52-Jähriger, waren bei Eintreffen der Polizei bereits durch Zeugen getrennt worden. Eine Person hatte leichte Verletzungen am Auge und an der Hand. Ein Küchenmesser, welches möglicherweise bei der körperlichen Auseinandersetzung eingesetzt worden ist, wurde sichergestellt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell