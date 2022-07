Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung des Polizeikommissariats Peine für Samstag, den 23.07.2022

Versuchter Betrug

Am Freitagvormittag, den 22.07.22, kam es in Groß Ilsede zu einem versuchten Betrug. Hierbei kontaktierte ein unbekannter Täter die Geschädigte telefonisch und gab sich fälschlicherweise als Polizeibeamter aus. Im weiteren Verlauf des Telefonates forderte der unbekannte Täter die Geschädigte unter Angaben falscher Tatsachen auf, einen Geldbetrag in Höhe von 19.000 EUR von der Bank abzuheben und diesen Betrag dem unbekannten Täter zur Verwahrung auszuhändigen. Durch einen Zeugenhinweis konnte die Polizei über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt werden. Die Geschädigte wurde im Anschluss durch die eingesetzten Beamten über die betrügerische Absicht des Anrufers aufgeklärt. Ein Vermögensschaden ist somit nicht entstanden.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am vergangenen Donnerstag, den 21.07.22, kam es in der Woltorfer Straße in Peine, gegenüber des dortigen Netto-Marktes, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne gestoßen ist und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt hat. Die exakte Unfallzeit kann bislang nicht genau benannt werden. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Peine unter Tel. 05171/999-0 zu melden.

